ЄС розпочав юридичний процес проти Угорщини та Польщі через порушення прав ЛГБТ

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Tanushree Rao / Unsplash

Європейська комісія запустила юридичну процедуру проти Угорщини та деяких регіонів Польщі через порушення прав ЛГБТ-спільноти та дискримінацію її представників.

Про це йдеться в заяві Європейської комісії.

«Європа ніколи не дозволить стигматизувати частини нашого суспільства: ні через те, кого вони люблять, ні через вік, етнічну приналежність, політичні думки чи релігійні переконання», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Упродовж двох місяців країни повинні відповісти на аргументи, які подала Єврокомісія, інакше ЄК може надіслати їм свою обґрунтовану думку та звернутися до Суду Євросоюзу.

Нагадаємо, 8 липня в Угорщині набув чинності закон про заборону «гей-пропаганди» серед неповнолітніх. Документ забороняє просвітницькі програми, книги і рекламу великих компаній, які підтримують гомо- і транссексуалів чи інформують про них.