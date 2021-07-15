У Британії хочуть на 10 років заборонити вхід на стадіони фанатам, які цькують темношкірих футболістів

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England|Twitter

У Великій Британії хочуть заборонити вхід на стадіони фанатам, які цькували темношкірих футболістів в інтернеті після програшу збірної Англії у фіналі Євро-2020.

Про це пише BBC.

За словами прем’єра Бориса Джонсона, до закону про заборони у футболі внесуть також поправки, які дозволять карати технологічні компанії (соцмережі), які не можуть зупинити подібну «мерзенну поведінку».

«Я був вражений огидними знущаннями, спрямованими на низку наших футболістів після недільної гри. Потрібно зробити більше для запобігання знущанням і тролінгу людей в інтернеті», — підкреслив він.

Прем’єр зазначив, що нові поправки змусять соціальні мережі теж брати на себе відповідальність і вживати заходів у подібних випадках цькування.

«Ми тісно співпрацюємо з футбольними та поліцейськими органами, щоб відстежувати та вживати заходів проти зловмисників в інтернеті, а також заборонятимемо їм вхід на стадіони так само, як якщо б вони вчинили ці правопорушення на наших вулицях», — зазначив Джонсон.