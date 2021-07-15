«Будуть наслідки»: ЄС засудив обшуки у правозахисників Білорусі

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Речник Європейської служби із зовнішніх справ Петер Стано засудив обшуки та затримання в низці неурядових організацій Білорусі.

Він зазначив, що обшуки пройшли, зокрема, у правозахисному центрі «Вясна» і Гельсінському комітеті.

«Режим Лукашенка, який боїться незалежних голосів, тепер починає повномасштабну атаку, щоб змусити їх назавжди замовкнути. Грубі порушення прав і свобод людини матимуть наслідки», — написав речник.

Нагадаємо, 14 липня силовики провели обшуки у правозахисників та в інших неурядових організаціях, унаслідок чого затримали понад 10 людей.

Серед них — юрист центру «Вясна» Володимир Лабкович і його дружина, правозахисниця Євгенія Бабаєва та інші.

Також співробітники КДБ затримали активістів Олександра Руткевича й Арину Каршунову.