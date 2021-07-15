«Будуть наслідки»: ЄС засудив обшуки у правозахисників Білорусі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Речник Європейської служби із зовнішніх справ Петер Стано засудив обшуки та затримання в низці неурядових організацій Білорусі.
Він зазначив, що обшуки пройшли, зокрема, у правозахисному центрі «Вясна» і Гельсінському комітеті.
«Режим Лукашенка, який боїться незалежних голосів, тепер починає повномасштабну атаку, щоб змусити їх назавжди замовкнути. Грубі порушення прав і свобод людини матимуть наслідки», — написав речник.
Нагадаємо, 14 липня силовики провели обшуки у правозахисників та в інших неурядових організаціях, унаслідок чого затримали понад 10 людей.
Серед них — юрист центру «Вясна» Володимир Лабкович і його дружина, правозахисниця Євгенія Бабаєва та інші.
Також співробітники КДБ затримали активістів Олександра Руткевича й Арину Каршунову.
- У березні Слідчий комітет Білорусі порушив проти правозахисної організації «Вясня» кримінальне провадження за статтею про організацію і активну участь у групових діях, які грубо порушують громадський порядок. СК стверджує, що «Вясна» фінансувала масові заворушення.
- Удень 14 липня «Вясна» повідомила про масові обшуки у своїх співробітників, членів громадських організацій та журналістів.
- Раніше КДБ заявив про затримання нібито всіх учасників «терористичних осередків», якими керували з-за кордону.