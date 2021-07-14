Twitter закриває свій аналог «сторіс» Fleets через низьку популярність

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Компанія Twitter закриває в своїй соцмережі функцію Fleets (аналог Stories в Instagram), яку запустила в листопаді 2020 року.

У блозі компанії сказано, що з 3 серпня у верхній частині додатка замість «сторіс», що зникають, будуть відображатися активні голосові чати Spaces.

Від «флітів» відмовилися через їх низьку популярність. Компанія вважала, що функція допоможе знизити тиск навколо твітів (особливо для публічних особистостей), а користувачі зможуть висловлювати «випадкові думки і почуватися більш комфортно». Функція мала дозволити користувачам менше думати про реакцію на їхні твіти (у Fleets немає лайків і ретвітів) та прийти до особистого спілкування, але цього не сталося.

Замість цього, користувачі використовували «фліти» для піару своїх же твітів, щоб збільшити аудиторію.