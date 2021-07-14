СБУ в аеропорту «Бориспіль» блокувала контрабанду продукції Apple та інших брендів на 30 мільйонів гривень

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У міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники Служби безпеки заблокували ввезення в Україну техніки Apple та інших брендів на суму понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, контрабандисти хотіли ввезти в Україну техніку під виглядом особистих речей, щоб не платити митні збори. Для прикриття вони вносили в митні декларації недостовірні відомості про найменування вантажу.

Правоохоронці в ящиках-посилках і упаковках знайшли 4,7 тисячі одиниць цифрової техніки і партію брендових ювелірних виробів. Також вони виявили 168 упаковок кальянного тютюну і 715 кг тютюнових сумішей. Усі ці товари приїхали в Україну з країн Євросоюзу та Близького Сходу.

В Україні товар планували продавати через афілійовані з контрабандистами торгові точки.