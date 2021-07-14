СБУ в аэропорту «Борисполь» блокировала контрабанду продукции Apple и других брендов на 30 млн грн

В международном аэропорту «Борисполь» сотрудники Службы безопасности заблокировали ввоз в Украину техники Apple и других брендов на сумму более 30 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным службы, контрабандисты хотели ввезти в Украину технику под видом личных вещей, чтобы не платить таможенные сборы. Для прикрытия они вносили в таможенные декларации недостоверные ведомости о наименовании груза.

Правоохранители в ящиках-посылках и упаковках нашли 4 700 единиц цифровой техники и партию брендовых ювелирных изделий. Также были найдены 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей. Все эти товары приехали в Украину из стран Евросоюза и Ближнего Востока.

В Украине товар планировали продавать через аффилированные с контрабандистами торговые точки.