СБУ викликала на допит Бойка, Палицю та ще трьох нардепів у справі про «Харківські угоди»

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Космач Олександр / УНІАН

Служба безпеки викликала на допит одного з лідерів партії ОПзЖ Юрія Бойка, очільника партії «За майбутнє» Ігоря Палицю та ще трьох нардепів.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Там вказано, що повістки на період з 19 до 21 липня отримали нардепи Юрій Бойко, Ігор Палиця, Віталій Борт, Сергій Ларін та Дмитро Шпенов.

Як уточнив речник СБУ Артем Дехтяренко, депутатів допитають у справі про ратифікацію парламентом «Харківських угод». Усі вони були нардепами у 2010 році.

«Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі «Харківських угод». Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ», — зазначив він.

«Харківські угоди»

21 квітня 2010 року в Харкові тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Україна на це погодилась в обмін на зменшення ціни російського газу (знижка у вигляді анулювання митних зборів). При цьому угода фактично не надавала жодного зниження ціни на газ (перед цим її навмисно підвищили).

Через «Харківські угоди» збільшилась кількість військових Росії на території України, хоча треба було зменшувати їхню кількість і взагалі виводити з Севастополя. Надалі ці військові Чорноморського флоту разом з іншими російськими військовими вторглися на територію Криму, що призвело до окупації півострова, яка триває з 20 лютого 2014 року.