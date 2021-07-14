На парламентських виборах у Болгарії перемогла партія шоумена та телеведучого

Новини

Flickr / Selim Abdiev

Переможцем дострокових парламентських виборів у Болгарії стала партія телеведучого та співака Славі Трифонова «Є такий народ».

Про це пише видання News.bg.

За результатами підрахунку 100% протоколів, партія «Є такий народ» здобула 24,08% голосів. На другому місті опинився блок ГЄРБ-СДС на чолі з колишнім прем’єром Бойко Борісовим з результатом у 23,51%.

Також до парламенту проходять Болгарська соціалістична партія (13,39%), «Демократична Болгарія» (12,64%), партія турецької меншини «Рух за права та свободи» (10,71%) та партія «Вставай! Мафія геть!» (5,01%).

Таким чином партія «Є такий народ» отримає у складі нового болгарського парламенту 62 мандати, а блок ГЄРБ-СДС — 61.

Після виборів Трифонов заявив, що його політична сила не буде об’єднуватися ні з ким у коаліцію і самостійно формуватиме уряд меншості. Водночас колишній прем’єр Бойко Борісов також зазначив, що переходить в опозицію.