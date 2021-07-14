Нардеп Тищенко про причини конфлікту зі Столаром: Може, в дитинстві я до нього погано ставився

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко заявив, що канали депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Вадима Столара працюють проти президентської фракції та проти нього особисто. Але відповіді на запитання, що саме стало причиною конфлікту Тищенко уникає.

Столару належить медіахолдінг Live Network, до якого входять телеканали Kyiv.Live, Odesa.Live, Kharkiv.Live.

Тищенко під час спілкування з «Бабелем» розповів, що «не вникав» у питання чи був Столар наглядачем столиці за Кличка.

«Канали Столара чомусь працюють проти наших депутатів», — зауважив він.

На пряме питання про причини конфлікту із нардепом від ОПзЖ (нещодавно в ефірі телеканалу Kyiv.Live вийшов сюжет про те, що «слуга» робить собі уколи краси) Тищенко відповів: «Може, за те, що в дитинстві я до нього погано ставився. У його мами [Яни Столар] і в мене були поруч офіси. І маленький Вадим приходив із мамою, вибирав у мене в магазині взуття, і я завжди давав йому знижку. І в моїх ресторанах завжди в нього була знижка. З його мамою у мене хороші стосунки».

Після цього шеф-редактор «Бабеля» вкотре прямо уточнила в Тищенка, чи правда, що Столар конфліктує з ним, бо той товаришує з Комарницьким, який зайняв його місце «куратора Києва».

«Це маячня, неможливо стати кимось без підтримки правоохоронних органів і якихось посадовців», — відповів Тищенко.