Екссуддя Верховного суду США програв позов проти зірки фільму «Борат» Саші Барона Коена

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Федеральний суд Південного округу Нью-Йорку відхилив позов, поданий колишнім главою Верховного суду штату Алабама Роєм Муром проти британського коміка Саші Барона Коена.

Слухання тривали упродовж двох років, повідомляє The Independent.

Коен, який здобув широку популярність після виходу фільму про казахського журналіста Бората Сагдієва, у 2018 році знімав у США серію сатиричних скетчів під назвою «Who Is America?».

Героєм однієї із серій став політик з Алабами Рой Мур. Він двічі займав посаду глави Верховного суду штату і потім претендував на місце в Сенаті США.

Але у 2017 році був змушений вийти з передвиборної гонки після низки звинувачень у домаганнях до неповнолітніх.

Відтак Мур та його дружина подали в суд на Коена після виходу в ефір епізоду, в якому комік в образі ізраїльського фахівця з антитерору повідомляє, що він повинен вручити колишньому судді нагороду за підтримку Ізраїлю.

Під час інтервʼю Коен заявляє, що розробив спеціальний прилад, який дозволяє визначати педофілів. Щоразу, коли цей прилад опинявся в безпосередній близькості до Мура, лунав гучний звук.

Обурений екссуддя тоді перервав інтервʼю та звинуватив коміка в наклепі, підриві ділової репутації, нанесенні моральної шкоди та шахрайстві. Як компенсацію сімʼя Мура зажадала від Коена, а також телеканалів CBS і Showtime $95 мільйонів.

Позов остаточно відхилили, адже перед записом інтервʼю Мур підписав документи про відмову від будь-яких претензій до авторів відеозйомки.