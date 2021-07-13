Нардеп Денис Монастирський погодився на пропозицію Зеленського стати міністром внутрішніх справ

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Народний депутат фракції «Слуга народу», глава правоохоронного комітету Верховної Ради Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Володимира Зеленського стати міністром внутрішніх справ.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами після засідання фракції 13 липня.

«Відповів «так» на пропозицію президента. Розумію, на яку жертву йду як людина, як політик. Я зробив цей вибір і буду претендувати на посаду», — заявив Монастирський.

На запитання журналістів, чому президент обрав саме його, нардеп відповів: «Він запропонував мене як людину, з якою йшов у команді, як керівника профільного комітету, як людину, яка на думку президента зможе очолити цей напрямок».

Монастирський зазначив, що з Аваковим з цього приводу ще не спілкувався, а із Зеленським розмова про пропозицію очолити МВС відбулась вранці 13 липня.

Далі залишились технічні питання. Нардеп зазначив, що відставку Авакова комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне 14 липня. 15 липня буде голосування з цього приводу, а за призначення будуть голосувати у пʼятницю, 16 липня.