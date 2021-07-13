На посаду глави МВС претендують нардепи Монастирський і Бакумов

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Facebook / Денис Монастырский

На пост міністра внутрішніх справ претендують нардепи фракції «Слуга народу» Денис Монастирський і Олександр Бакумов. Про це «Бабелю» повідомило джерело у керівництві фракції, а згодом підтвердив нардеп фракції Олександр Качура.

Монастирський — глава правоохоронного комітету Верховної Ради. А Бакумов — керівник підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності.

13 липня фракція «Слуга народу» проводить засідання, на якому присутній президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Нардеп Олександр Качура згодом повідомив, що президент запропонував на посаду глави МВС Дениса Монастирського — фракція підтримала аплодисментами. Голосування у Раді за призначення відбудеться у пʼятницю, 16 липня.

Монастирський працював юристом, експертом програми реформування правоохоронної та судової систем ГО «Український інститут майбутнього», а також був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного Бюро Розслідувань за квотою Кабінету Міністрів України. У 2019 році перед президентськими виборами Зеленський представив Монастирського як експерта з питань реформування правоохоронної системи.

Нагадаємо, що 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав до Ради заяву про відставку. Він пробув на цій посаді з 2014 року.