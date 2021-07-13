Фракція «Слуга народу» обговорює відставку міністрів юстиції та оборони
- Автори:
- Костя Андрейковець, Оксана Коваленко
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Фракція «Слуга народу» на сьогоднішньому засіданні обговорює відставку міністра юстиції Дениса Малюськи і голови Міноборони Андрія Тарана.
Про це «Бабелю» повідомило джерело у парламентській фракції.
Джерело зазначило, що на зустрічі буде присутній президент Володимир Зеленський. Також воно повідомило, що відставка міністра культури Олександра Ткаченка, про яку писали багато ЗМІ, не обговорюється.
Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров відмовився коментувати можливу відставку Тарана і Малюськи.
- 13 липня заяву про відставку подав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Заяву повинна ще розглянути Верховна Рада — коли саме, поки невідомо. Народний депутат фракції «Слуга народу» Юлія Гришина зазначила, що їхня фракція буде обговорювати відставку Авакова на засіданні 13 липня. Інший член фракції Олександр Качура додав, що на засіданні розглянуть нові кандидатури на місце міністра МВС і, можливо, інші кадрові перестановки.