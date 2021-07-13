Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Abdulhamit Topal / Anadolu Agency / Getty Images
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 13 липня подав заяву у відставку. Її опублікувала пресслужба МВС.
«Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю», — зазначив Аваков у Facebook.
Заяву про відставку має ще розглянути Верховна Рада — коли саме, поки невідомо. Народний депутат фракції «Слуга народу» Юлія Гришина зазначила, що їхня фракція буде обговорювати відставку Авакова на засіданні 13 липня. Інший член фракції Олександр Качура додав, що на засіданні розглянуть нові кандидатури на місце міністра МВС і, можливо, інші кадрові перестановки.
Зазначимо, що новини про відставку Авакова періодично зʼявляються. У червні ЗМІ писали, що Офіс президента розглядає його звільнення. Сам же Аваков ще у 2019 році розповідав «Бабелю», що його заява завжди буде на столі у президента.
У травні 2021 року президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не зможе перебувати на посаді, якщо підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета виправдають.
- Арсен Аваков обіймав посаду міністра внутрішніх справ з 2014 року. Він був міністром за каденції Порошенка і у двох урядах Володимира Зеленського (за премʼєрства Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.
- У 2005 році його призначили на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. Через 5 років, у 2010, він подав у відставку і вступив до партії «Батьківщина» і прийняв пропозицію Тимошенко очолити Харківську обласну організацію партії.
- У березні 2012 року — за президентства Віктора Януковича — Авакова оголосили у міжнародний розшук і затримали в Італії. Тоді українська прокуратура порушила проти нього кримінальну справу за фактом незаконного відчуження понад 50 гектарів землі. У червні 2012 року його вже відпустили. Тоді він став депутатом від партії «Батьківщина» і, отримавши імунітет, повернувся до України.
- Під час Революції Гідності Аваков став комендантом Майдану разом з Андрієм Парубієм. Після подій Євромайдану його і призначили головою МВС.