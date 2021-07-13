Глава «Нафтогазу» Вітренко запевнив, що газопровід «Північний потік — 2» можна буде зупинити навіть після запуску
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Нафтогаз
Російський газопровід «Північний потік — 2» можна буде зупинити на будь-якому етапі, навіть після запуску.
Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі телеканалу «Дом».
«Навіть якщо він [газопровід] буде запущений, санкції США — а це найбільш дієва зброя — зазвичай застосовуються не до проєктів на стадії будівництва, а до компаній, бізнесів, що працюють. Тому ми віримо, що Америка, усвідомлюючи небезпеку, яка є від цього проєкту для Європи, для всього вільного світу, все ж застосує дієві санкції, які дозволять зупинити цей проєкт», — пояснив він.
На думку Вітренка, дієвими санкції є тільки проти європейських компаній, бо російські компанії «спеціально працюють тільки в Росії». Зокрема, він зазначив, що обмеження потрібно запровадити проти Nord Stream 2 AG.
«Це швейцарська компанія, яка вже подала заявку на те, що вона буде оператором цього газопроводу. Санкції проти цієї компанії є дієвими, тому що інші європейські компанії просто не захочуть із нею працювати. Банки не захочуть працювати з цією компанією, покупці газу або компанії, які будуть бронювати потужності на цьому газопроводі», — додав голова правління «Нафтогазу».
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною.
- Виконавчий директор Nord Stream 2 AG заявив, що будівництво газопроводу планують завершити в серпні.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.