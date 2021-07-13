Французький регулятор оштрафував Google на 500 мільйонів євро

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Антимонопольний регулятор Франції, який вирішує питання конкуренції, оштрафував компанію Google на 500 мільйонів євро за недотримання свого зобовʼязання сумлінно вести переговори про дотримання суміжних авторських прав в онлайн-пресі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Крім того, Google сплачуватиме 900 тисяч євро на добу, якщо компанія протягом двох місяців не почне виконувати вимоги місцевого законодавства і не вигадає, яким чином компенсувати інформаційним агентствам та іншим видавцям використання їх новин у Google News Showcase.

Компанії APIG, SEPM та AFP звинувачують пошукового гіганта в тому, що він не розпочав з ними переговорів, щоб знайти спільну мову щодо винагороди за вміст новин в мережі, згідно нещодавньої директиви ЄС.

«Штраф у розмірі 500 мільйонів євро враховує виняткову серйозність порушень, що спостерігалися, і те, що поведінка Google призвела до подальшої затримки належного виконання закону», — зазначила глава регулятора Ізабель де Сілва.

«Ми врахуємо відгуки Французького конкурентного відомства й адаптуємо наші пропозиції», — відповіли в компанії.