Французький регулятор оштрафував Google на 500 мільйонів євро
- Автор:
- Софія Телішевська
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Videvo
Антимонопольний регулятор Франції, який вирішує питання конкуренції, оштрафував компанію Google на 500 мільйонів євро за недотримання свого зобовʼязання сумлінно вести переговори про дотримання суміжних авторських прав в онлайн-пресі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Крім того, Google сплачуватиме 900 тисяч євро на добу, якщо компанія протягом двох місяців не почне виконувати вимоги місцевого законодавства і не вигадає, яким чином компенсувати інформаційним агентствам та іншим видавцям використання їх новин у Google News Showcase.
Компанії APIG, SEPM та AFP звинувачують пошукового гіганта в тому, що він не розпочав з ними переговорів, щоб знайти спільну мову щодо винагороди за вміст новин в мережі, згідно нещодавньої директиви ЄС.
«Штраф у розмірі 500 мільйонів євро враховує виняткову серйозність порушень, що спостерігалися, і те, що поведінка Google призвела до подальшої затримки належного виконання закону», — зазначила глава регулятора Ізабель де Сілва.
«Ми врахуємо відгуки Французького конкурентного відомства й адаптуємо наші пропозиції», — відповіли в компанії.
- Протистояння між Google та власниками газет й провідними службами новин тривало довгий час. Європейські видавці вже понад десять років закликають регуляторні органи боротися з Google, який отримав мільярди євро доходів від реклами.
- У липні 2019 року парламент Франції запровадив податок для великих технологічних компаній, серед яких — Google і Facebook. Податком у 3% обкладатимуть ІТ-компанії з доходом понад €750 мільйонів, з яких щонайменше €25 мільйонів заробляються у Франції. Податок починає діяти з цього року, очікується, що він принесе до державної скарбниці близько €400 мільйонів.