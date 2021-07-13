У США попередили про можливий ризик рідкісного неврологічного розладу після щеплення Johnson & Johnson

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Вакцина проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson має підвищений ризик спричинити розвиток рідкісного неврологічного розладу — синдрому Гієна — Барре.

Про це повідомило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), цитує The New York Times.

За даними FDA, вже виявили 100 підозрілих випадків синдрому серед вакцинованих одноразовим препаратом Johnson & Johnson, 95% із них були визнані серйозними та вимагали госпіталізації. Більшість випадків зафіксували серед чоловіків, багато з них — віком від 50 років. Загалом у США близько 12,8 мільйона людей отримали вакцину Johnson & Johnson.

Як зазначили в Управлінні, шанси отримати синдром після вакцинації низькі, проте «у три-пʼять разів вищі» серед тих, хто вакцинувався препаратом Johnson & Johnson, якщо порівняти з кількістю випадків захворювання серед населення США загалом.

Також наголошується, що хоча «наявні дані свідчать про звʼязок» між вакциною Johnson & Johnson і підвищеним ризиком синдрому Гієна — Барре, «цього недостатньо для встановлення причинно-наслідкового звʼязку».

До того ж FDA запевняє, що «відомі та потенційні переваги явно переважують відомі і потенційні ризики» вакцини.

Наразі в інформаційному бюлетені щодо вакцинації Johnson & Johnson вказано, що пацієнти повинні негайно звернутися по медичну допомогу, якщо у них зʼявляться будь-які з наступних симптомів: слабкість або поколювання, особливо в ногах або руках, яке посилюється і поширюється на інші частини тіла; труднощі під час ходіння; труднощі з мімічними рухами, включно з мовленням, жуванням або ковтанням; двоїння в очах або неможливість рухати очима; труднощі з контролем сечового міхура або кишківника.