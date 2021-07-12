Премʼєр Британії Джонсон анонсував скасування всіх обмежень 19 липня

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Англія 19 липня перейде до заключного етапу послаблення коронавірусних обмежень — скасують обовʼязковий масковий режим та дотримання дистанції. Уряд також більше не закликатиме людей працювати з дому, надавши роботодавцям можливість повертати співробітників в офіси.

Про це заявив премʼєр-міністр країни Борис Джонсон, якого цитує BBC.

Проте він застеріг, що необхідно діяти «обережно», тому що пандемія ще не закінчилася: закликав і надалі носити маски у громадському транспорті та під час масових зібрань. Також він звернувся до власників розважальних закладів із проханням перевіряти у гостей сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Пік хвилі коронавірусу очікується не раніше середини серпня і, на думку урядових вчених, може привести до госпіталізації від 1 до 2 тисяч людей на добу. Також прогнозують 100—200 смертей на день. Число нових хворих на добу може досягти 100 тисяч, але уряд переконаний, що лікарні та лікарі впораються.