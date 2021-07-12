Нацкомісія з тарифів заявила про маніпуляції «Вінницяобленерго» та підтримала СБУ

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Нацкомісія з енергетики і комунальних послуг заявила про махінації компанії «Вінницяобленерго», які говорять про можливе штучне збільшення обсягів витрат електроенергії для завищення тарифів.

Так НКРЕКП відреагувала на нещодавнє повідомлення Служби безпеки про викриття великої підпільної криптоферми в одному з колишніх приміщень «Вінницяобленерго».

Нацкомісія зафіксувала необґрунтовані витрати електроенергії і значне зростання витрат електричної енергії в мережах обленерго в 2018 і 2019 роках.

У НКРЕКП зазначають, що оцінка СБУ збитків від можливого майнінгу криптовалюти співмірна з обсягом необґрунтованих витрат енергії, запропонованих компанією для обліку у відповідних тарифах. Через це в 2019 році регулятор не брав до уваги ці обсяги при встановленні тарифів.

СБУ оцінювала збитки у 5—7 млн грн щомісяця.