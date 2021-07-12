У Києві почали зносити будівлю «Квіти України» — однак активісти зламали паркан і зупинили роботи

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Дмитро Гурін / Facebook

У Києві у понеділок, 12 липня, почали демонтаж будівлі «Квіти України». У планах забудовника — перетворити будівлю на офісний центр з підземним паркінгом. Однак активісти знесли паркан і зупинили будівництво.

Про це повідомила ініціатива «Зберегти Квіти України» та народний депутат фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін у Facebook.

Станом на 13:30 знесли нижню частина атріуму (центральний простір будівлі).

Однак активісти знесли паркан, зайшли на територію незаконного будівництва і зупинили роботи.

Будівля «Квіти України» — це модерністська будівля у місті Києві за адресою Січових Стрільців, 49. Проєкт розробив на початку 80-х років народний архітектор України Левчук Микола Антонович. Це був навчально-методичний павільйон з магазином, оранжереєю та дослідницьким центром. На першому поверсі продавали рослини, вище відбувалися виставки, ще в кількох приміщеннях були майстерні та курси флористики. У 2010-х роках у будівлі розташовувався супермаркет, але і він з’їхав позаторік. Відтоді будівля стояла порожньою.

Дмитро Гурін / Facebook

«Заборона» пише, що на початку червня 2021 року навколо споруди виріс паркан без інформаційних стендів. Ініціативна група активістів за кілька днів подала низку скарг, зокрема звернулася в поліцію щодо незаконного встановлення паркану. Наприкінці червня люди помітили, що починає сохнути 30-тирічний виноград, який заплітав будинок — виявилось, що рослину зрізали.

Зазначається, що будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Більшу частину будівлі займуть популярні коворкінги. Проєкт обійдеться в 600 мільйонів гривень. Компанія має намір восени приступити до реконструкції обʼєкта. Роботи триватимуть 18−24 місяці. На початку липня «керуючий партнер» проєктом «Квіти України» Олексій Пишний опублікував у Facebook попередній фасад будівлі.