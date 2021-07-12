У Долині Смерті зафіксували температурний рекорд. Спека перевищила 50 градусів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pawel Janiak / Unsplash
На Заході США літня спека встановила черговий температурний рекорд — у Долині Смерті національна метеорологічна служба зафіксувала +54 °С.
Про це повідомляє Reuters.
У разі підтвердження цей рекорд стане однією з найвищих температур, зафіксованих на Землі.
Крім того, один з рейнджерів у неділю вдень, 11 липня, виміряв температуру на тротуарі, і вона становила 178 градусів за Фаренгейтом або +81 °С.
Національна служба погоди попередила про надзвичайну спеку на більшій частині регіону та застерегла жителів максимально уникати спеки, залишаючись удома.
Також висока температура повітря, яка поширилась на більшу частину Тихоокеанського північного заходу, спричинила навантаження на електромережі та призвела до великих пожеж.
- 29 червня 2021 року, уперше з 1937 року в Канаді зафіксували +49,6 °С. У Ванкувері та його околицях обладнали охолоджувальні центри та тимчасові фонтанчики. Метеослужба Канади попереджала про спекотну погоду у Британській Колумбії, Альберті та окремих районах Саскачевану, Манітоби та на Північно-Західних територіях. Станом на 3 липня у Канаді зафіксували 719 випадкових смертей — це ті смерті, що сталися раптово і несподівано, і цей показник втричі більший, ніж зазвичай за аналогічний період.