У Долині Смерті зафіксували температурний рекорд. Спека перевищила 50 градусів

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Pawel Janiak / Unsplash

На Заході США літня спека встановила черговий температурний рекорд — у Долині Смерті національна метеорологічна служба зафіксувала +54 °С.

Про це повідомляє Reuters.

У разі підтвердження цей рекорд стане однією з найвищих температур, зафіксованих на Землі.

Крім того, один з рейнджерів у неділю вдень, 11 липня, виміряв температуру на тротуарі, і вона становила 178 градусів за Фаренгейтом або +81 °С.

Національна служба погоди попередила про надзвичайну спеку на більшій частині регіону та застерегла жителів максимально уникати спеки, залишаючись удома.

Також висока температура повітря, яка поширилась на більшу частину Тихоокеанського північного заходу, спричинила навантаження на електромережі та призвела до великих пожеж.