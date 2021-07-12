Україну накриють дощі з грозами. Синоптики оголосили штормове попередження
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Гонтар Володимир / УНІАН
В Україні в понеділок, 12 липня, у низці регіонів можуть пройти дощі з грозами.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
«Вдень 12 липня в Україні, крім північно-західної частини, грози (І рівень небезпечності, жовтий)», — попередили синоптики.
За прогнозом Укргідрометцентру, дощитиме у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Миколаївській областях, а також на Закарпатті та в Криму.
Водночас синоптики попередили, що протягом найближчих днів, 12—14 липня, у західних, північних, Вінницькій, Полтавській, а також Харківській (13—14 липня) областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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