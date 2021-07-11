У Молдові відбулися дострокові парламентські вибори. Екзит-поли передрікають тріумф провладної партії

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Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images

У Молдові відбулися дострокові вибори до парламенту країни.

Про це повідомляє NewsMaker.md.

Виборчі дільниці у країні закрилися о 21:00. До цього часу проголосували понад 1,4 мільйона виборців, або близько 48% від загального числа громадян, які мають право голосу. У Кишиневі явка становила 47,6%.

За даними опитування AfterPoll, проведеного асоціацією WatchDog і молдовським Інститутом публічної політики, провладна партія «Дія та солідарність», яку очолює президент Майя Санду, може отримати 55,1% голосів.

Далі, згідно з опитуванням, слідують «Блок комуністів і соціалістів» із 24% голосів, партія «Шор» — 8,1%, а також блок Ренато Усатого — 4,4%. У решти конкурентів менше ніж 2%.