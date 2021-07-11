Будівництво «Північного потоку — 2» завершать у серпні

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівництво російського газопроводу «Північний потік — 2» планують завершити в серпні.

Про це повідомляє Handelsblatt.

«Ми вважаємо, що будівельні роботи будуть завершені в кінці серпня. Зараз вже завершено 98%», — заявив Варніг. Він зазначив, що російський газопровід можуть запустити в експлуатацію вже цього року.

«Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.

Якщо трубопровід добудують, Росія зможе постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.