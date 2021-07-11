Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 300 нових хворих
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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В Україні за минулу добу 10 липня коронавірусом заразилися 290 людей. Серед них 23 дитини та семеро медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
Водночас 374 хворих потрапили до лікарень, а п’ятеро людей померли від ускладнень хвороби. Також 374 людини одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.
Також протягом доби від коронавірусу вакцинувалися 42 тисячі людей. 21 тисяча отримала першу дозу і ще стільки ж – другу дозу. Загалом в Україні вже майже 2,3 мільйона людей вакцинувалися від коронавірусу, серед них 1,1 мільйона завершили цей процес, отримавши дві дози.
- У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що наприкінці липня — на початку серпня в Україні розпочнеться останній, п’ятий етап вакцинації населення від коронавірусу. Тоді щеплення робитимуть усім охочим. На цьому етапі в пункти масової вакцинації прибудуть усі доступні в Україні вакцини, зокрема Pfizer.
- Зазначимо, що МОЗ відкрив в Україні майже 200 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.