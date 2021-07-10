Міністри фінансів G20 підтримали всесвітній податок на прибуток корпорацій

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G20 Italy / Twitter

Міністри фінансів країн «Великої двадцятки» (G20) 10 липня підтримали історичну угоду про мінімальний податок для транснаціональних компанії.

Про це йдеться у комюніке за підсумками зустрічі, яке цитує Reuters. Перемовини з цього приводу тривали два дні у Венеції.

Декларація передбачає встановлення мінімального податку на прибуток для транснаціональних корпорацій на рівні не нижче 15%. Цей документ стримає компанії, перш за все технологічні, від мінімізації сплати податків у країнах, де вони працюють, за допомогою реєстрації штаб-квартир в низькоподаткових юрисдикціях. Угода має на увазі, що компанії будуть платити податки там, де продають свої послуги.

Наступний крок для реалізації декларації — її мають затвердити лідери «Великої двадцятки» на саміті у Римі, який пройде у жовтні.

Близько 132 країн вже підписалися під цією податковою реформою ще у червні. Однак зараз її підтримали 19 найбільших економік і Європейський Союз — це допоможе реалізувати декларацію.

«Ми досягли історичної угоди про більш стабільну та справедливу ​​міжнародну податкову архітектуру», — заявили міністри у підсумковій заяві.

Financial Times пише, що проти цієї угоди виступають низькоподаткові юрисдикції, такі як Ірландія, Угорщина та Естонія, Швейцарія і Багами.