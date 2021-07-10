Секретар РНБО Данілов спростував, що мережу АЗС Медведчука придбала компанія Socar

Новини

пресслужба Glusco

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов спростував послаблення санкцій проти народного депутата партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука та придбання його мережі АЗС Glusco азербайджанською компанією Socar.

Про це він написав у Facebook у суботу, 10 липня.

«Введені санкції проти Віктора Медведчука діють в повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму щодо Медведчука та його активів, або те що «санкції не працюють» — не відповідає дійсності. Не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку, однією з комерційних структур», — заявив Данілов.

Зазначимо, що 9 липня профільне енергетичне видання enkorr з посиланням на джерела в азербайджанських нафтових колах повідомило, що мережу АЗС Glusco придбала компанія Socar.

Окрім цього, 5 липня частина заправок відновила роботу, яку призупиняли через розслідування справи про тіньову схему продажу неякісних нафтопродуктів. Державна фіскальна служба пояснила, що Харківський районний суд дозволив відкрити резервуари з паливом на тих АЗС, де за результатами експертизи якість палива відповідає державним стандартам. Усі інші резервуари закриті. Фіскальна служба наголосила, що арешт діяв і діє лише на майно, зокрема паливно-мастильні матеріали, а не на самі АЗС та їхню діяльність.