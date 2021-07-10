Папа Римський після операції вже поступово відновлює роботу і прогулюється
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Catholic Church England and Wales / Flickr
Папа Римський Франциск нормально почувається після операції на кишківнику, яку йому провели 4 липня. Зараз він поступово відновлює роботу, гуляє та їсть із допомогою.
Про це повідомляє Vatican News.
«Папа Франциск провів спокійний день, згідно з очікуваним клінічним перебігом. Аналізи крові задовільні, триває приписана терапія», — йдеться в заяві Ватикану.
84-річний Папа Франциск поступово повертається до роботи, а також регулярно прогулюється коридором. Пополудні 9 липня він відслужив Святу Месу в каплиці при палаті, а повечеряв у братньому колі людей, які допомагають йому під час цього періоду.
Ватикан вже заявив, що 11 липня Франциск виголосить свою традиційну недільну полуденну молитву — з 10-го поверху лікарні Джемеллі, де для Пап зарезервована окрема палата. Уперше після свого обрання Папою, за винятком тих випадків, коли він був в поїздках, Франциск читатиме молитву не з Ватикану.
Це перша госпіталізація Франциска, відтоді як у 2013 році він став Папою. Операцію провели 4 липня 2021 року. Папі видалили частину товстої кишки, яка сильно звузилася.
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