Папа Римський після операції вже поступово відновлює роботу і прогулюється

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Римський Франциск нормально почувається після операції на кишківнику, яку йому провели 4 липня. Зараз він поступово відновлює роботу, гуляє та їсть із допомогою.

Про це повідомляє Vatican News.

«Папа Франциск провів спокійний день, згідно з очікуваним клінічним перебігом. Аналізи крові задовільні, триває приписана терапія», — йдеться в заяві Ватикану.

84-річний Папа Франциск поступово повертається до роботи, а також регулярно прогулюється коридором. Пополудні 9 липня він відслужив Святу Месу в каплиці при палаті, а повечеряв у братньому колі людей, які допомагають йому під час цього періоду.

Ватикан вже заявив, що 11 липня Франциск виголосить свою традиційну недільну полуденну молитву — з 10-го поверху лікарні Джемеллі, де для Пап зарезервована окрема палата. Уперше після свого обрання Папою, за винятком тих випадків, коли він був в поїздках, Франциск читатиме молитву не з Ватикану.

Це перша госпіталізація Франциска, відтоді як у 2013 році він став Папою. Операцію провели 4 липня 2021 року. Папі видалили частину товстої кишки, яка сильно звузилася.