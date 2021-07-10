Airbus Helicopters передала Нацгвардії четвертий вертоліт Н-225 Super Puma

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Міністерство внутрішніх справ України отримало від французької Airbus Helicopters пʼятий в цьому році вертоліт Н-225 Super Puma з 28 по контракту. Цей вертоліт буде працювати в Нацгвардії, у якої вже є три таких.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Вертоліт буде виконувати завдання з цивільного захисту. Зокрема, проводити пошуково-рятувальні заходи, евакуювати людей і поранених, а також переміщати особовий склад Нацгвардії.

Пілоти вертольота вже пройшли теоретичні та практичні заняття за кордоном.