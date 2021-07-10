Військові навчання Sea Breeze завершені. Кораблі повернулися в Одесу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Багатонаціональні військові навчання Sea Breeze, які почалися 28 червня, завершені.
Як повідомляє пресслужба Військово-морських сил України, усі поставлені завдання були виконані в повному обсязі.
«Наші кораблі пройшли понад 12 тисяч миль, водолази більше ніж 330 разів спускалися під воду, льотчики понад 80 годин провели в повітрі, українські й американські морські піхотинці, військові Молдови та Грузії спільно відпрацьовували заходи на суходолі у трьох областях України. Це вкотре продемонструвало нашу спроможність виконувати спільні завдання за стандартами НАТО», — зазначив контр-адмірал Олексій Неїжпапа.
Під час навчань підрозділи ВМС України пройшли оцінку за стандартами НАТО. Зокрема, оцінку пройшли патрульні катери «Словʼянськ» і «Старобільськ», а також десантно-штурмова рота морської піхоти.
Усі бойові кораблі, які брали участь у навчаннях, повернулися в порт Одеси. Незабаром вони вирушать до Болгарії.
- 28 червня в Чорному морі стартували навчання України, НАТО і союзників Sea Breeze. У море для участі в них зайшов американський есмінець USS Ross і транспортно-десантний корабель USNS Yuma. У Sea Breeze брали участь понад 5 тисяч військових, 32 кораблі, а також 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій.
- Росія активно відстежувала вчення, виводила в море кораблі та підводний човен, а також піднімала в небо авіацію для перехоплення.