SpaceX створила третю безпілотну плавучу посадкову платформу. Маск показав відео

Американська космічна компанія SpaceX створила третю безпілотну плавучу посадкову платформу, яку назвали A Shortfall of Gravitas (ASOG).

Автономна платформа призначена для мʼякої посадки ракет-носіїв Falcon 9 і Falcon Heavy. Станція працюватиме на Східному узбережжі США замість своєї попередниці Of Course I Still Love You (відправили працювати на Західне узбережжя). ASOG буде використовуватися у парі з платформою Just Read the Instructions.

Голова SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму Twitter відео роботи ASOG.