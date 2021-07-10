SpaceX створила третю безпілотну плавучу посадкову платформу. Маск показав відео
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Американська космічна компанія SpaceX створила третю безпілотну плавучу посадкову платформу, яку назвали A Shortfall of Gravitas (ASOG).
Про це пише Space Explored.
Автономна платформа призначена для мʼякої посадки ракет-носіїв Falcon 9 і Falcon Heavy. Станція працюватиме на Східному узбережжі США замість своєї попередниці Of Course I Still Love You (відправили працювати на Західне узбережжя). ASOG буде використовуватися у парі з платформою Just Read the Instructions.
Голова SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму Twitter відео роботи ASOG.
- У травні повідомлялося, що SpaceX побудує два плавучі космодроми на базі двох куплених на початку 2021 року бурових установок. Нафтові платформи, які у 2022 році повинні стати космодромами «Деймос» і «Фобос», розташовані недалеко від дослідницького центру Starship у Бока-Чіка.