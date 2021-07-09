З середини липня на Мальту не пускатимуть без сертифіката вакцинації від коронавірусу

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З 14 липня на Мальту не пускатимуть без сертифіката про щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє Malta Today.

Починаючи з 14 липня, ті, хто вʼїжджають до країни, повинні будуть надати визнаний Мальтою, Європейським Союзом або Великою Британією сертифікат про щеплення від COVID-19.

«Ми станемо першою країною в Європі, яка зробить такий крок», — зазначив міністр охорони здоров’я Мальти Кріс Фірн. За його словами, дітям для вʼїзду до Мальти потрібно буде надати негативний ПЛР-тест.

Міністр також підкреслив, що більшість нових випадків захворювання на COVID-19 на Мальті повʼязані з закордонними подорожами, причому майже всі нові зараження фіксуються серед людей, які не були щеплені.