Європейський регулятор виявив звʼязок між запаленнями серцевого мʼяза та вакцинами Pfizer і Moderna

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Європейське агентство з ліків (EMA) виявило звʼязок між вакцинами проти COVID-19 від Pfizer і Moderna та випадками запалення серцевого мʼяза.

Про це повідомляє Reuters.

Комітет з безпеки EMА заявив, що серцеві захворювання, такі як міокардит і перикардит, повинні бути вказані як можливі побічні ефекти мРНК-вакцин, додавши, що такі випадки виникали переважно протягом 14 днів після вакцинації.

EMA розглянуло понад 300 випадків міокардиту і перикардиту в Європейському Союзі, а також в Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні. У більшості випадків це сталося після вакцинації препаратом Pfizer.

У заяві Pfizer йдеться, що ці випадки були «переважно легкими» і люди «одужують протягом короткого часу після стандартного лікування і відпочинку». Основними симптомами нездужання виявилися задишка, тахікардія і біль у грудях.

«EMA підтверджує, що переваги всіх дозволених вакцин проти COVID-19 як і раніше переважують їх ризики», — підкреслили в агентстві.