В Офісі президента призначили нового керівника Служби інформполітики

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УНІАН

На місце керівника Служби інформаційної політики Офісу президента замість Олександра Курдіновича призначили радницю міністра розвитку громад і територій Наталію Дмитренко.

Про це «Бабелю» розповіло джерело в Офісі президента.

За його словами, Дмитренко почала працювати за декілька тижнів після звільнення Курдіновича у грудні 2020 року.

До приходу в ОП Курдінович працював заступником голови і головою Держкомтелерадіо й очолював комісію з питань захисту суспільної моралі за президентства Віктора Ющенка.

Про те, що Курдінович працює в Офісі президента, «Бабель» випадково дізнався з листа заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка в липні 2020 року. У ньому він просив глав обладміністрацій правильно розповідати про програму президента «Велике будівництво», брендувати транспорт, спецтехніку тощо. Звітувати про роботу місцева влада мала Курдіновичу.

Його звільнення радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив недостатньою компетентністю. «Він займався «регіоналкою». Ми хотіли все, що ми промовляємо тут в Офісі президента, заносити добре вниз, по регіонах. На жаль, той обсяг сигналу, який я б хотів щоб пішов, не пішов, ось і все», — сказав Подоляк.