Обленерго заперечує крадіжку електрики для майнінгу криптовалюти у Вінниці. СБУ стоїть на своєму
- Автор:
- Софія Телішевська
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QuoteInspector.com / Flickr
Напередодні Служба безпеки України повідомила, що виявила найбільшу в країні криптоферму в одному з колишніх приміщень АТ «Вінницяобленерго».
Втім обленерго стверджує, що ніхто не крав електричну енергію з їхніх мереж.
СБУ каже, що на території Вінницяобленерго працювали ферми для майнінгу криптовалюти, хоча компанія заперечує наявність у них відповідного обладнання.
Вони пояснюють, що на територіях, прилеглих до АТ «Вінницяобленерго», 7 липня дійсно проводилися слідчі дії і їхніх фахівців залучили до обстеження.
Але, за словами пресслужби, регулятор не виявив жодних фактів крадіжок електричної енергії.
«Тому інформація щодо багатомільйонних крадіжок електроенергії не відповідає дійсності», — резюмує обленерго.
У свою чергу СБУ в коментарі УП запевняє, що оперує «цифрами і фактами та має аргументовані докази масштабних крадіжок електроенергії на АТ «Вінницяобленерго».
- У 2019 року в підрозділі Львівської залізниці виявили майнингову ферму криптовалюти, яку організували посадові особи.
- Раніше на подібному попалися працівники Державної судової адміністрації.