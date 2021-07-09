У Раді заявили, що ветований Зеленським законопроєкт про старт судової реформи розглянуть уже наступного тижня
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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УНІАН / Кузьмін Олександр
У Верховній Раді заявили, що ветований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів розглянуть вже наступного тижня.
Про це повідомив нардеп та представник президента у КСУ Федір Веніславський, передає «Цензор».
«Думаю, що на наступному пленарному тижні у нас є всі підстави розглянути і врахувати пропозиції президента, і очікувати, що закон буде підписаний головою Верховної Ради і президентом, вступить в силу і ми розблокуємо процес роботи ВККС», — сказав він.
Він підкреслив, що вето президента було накладене через допущення у тексті законопроєкту деяких неточностей та через «зусилля політичних опонентів, які саботують судову реформу».
«Якщо прочитати уважно вето президента, то пропозиції якраз і спрямовані на удосконалення та покращення тексту закону», — додав Веніславський.
- 29 червня Верховна Рада прийняла законопроєкт № 3711-д, який запускає судову реформу в Україні. Документ стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Він передбачає створення комісії для відбору 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це фактично кадрова агенція для судів. Вона проводить конкурси з добору нових суддів і переатестовує чинних.
- Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Усе через те, що в тексті опинилися дві взаємовиключні поправки: одна норма надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, а інша говорить про необхідні два голоси від українських експертів і два голоси від міжнародних.