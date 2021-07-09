Microsoft виплатить усім співробітникам по $1 500 як премію за роботу під час пандемії

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Компанія Microsoft виплатить усім своїм співробітникам по півтори тисячі доларів премії. Це буде подяка за роботу під час пандемії.

Про це пише The Verge.

Як зазначила очільниця HR-департаменту компанії Катлін Хоган, премію отримають співробітники компанії і в США, і за кордоном. На неї зможуть претендувати працівники, які почали роботу в Microsoft до 31 березня 2021 року і перебувають на посадах, нижчих за віцепрезидентів.

Загалом у компанії працевлаштовані понад 175 тисяч співробітників. На виплати їм премій Microsoft планує виділити 200 мільйонів доларів. Це прибутки компанії за дві доби.