Держпродспоживслужба скасує штраф для «Нової пошти» у 326 мільйонів гривень

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Державна служба України з питань захисту споживачів скасує штраф для «Нової пошти» на 325,85 мільйона гривень за «неякісне обслуговування» і «систематичне порушення прав споживачів».

Про це голова служби Владислава Магалецька написала у Facebook.

Вона зазначила, що такого штрафу не буде, адже він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення. Окрім цього, 9 липня вона зустрінеться з представниками «Нової пошти» та бізнес-спільноти.

Із винуватцями скандалу в Харківській області розбираються — Магалецьку цікавлять мотиви рішення оштрафувати компанію на 325,85 мільйона гривень.

Зазначимо, що «Нова пошта» вважає штраф занадто великим і оскаржуватиме його в суді. Компанія зазначила, що приводом для перевірки двох відділень у Харкові та Чугуєві (Харківська область) стала скарга клієнта про пошкодження посилки із акваріумом на суму 500 гривень. Однак Держпродспоживслужба заявляла, що йдеться про «чисельні звернення громадян». «Нова пошта» розцінює дію контролюючого органу як «маніпуляцію своїми повноваженнями» з боку держави.