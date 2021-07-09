Байден назвав остаточну дату виходу американських військ з Афганістану

Новини

US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr

Президент США Джо Байден заявив, що американські війська мають покинути Афганістан до 31 серпня.

Про це він повідомив під час звернення з Білого дому, пише «Укрінформ».

«Я не відправлятиму ще одне покоління американців на війну в Афганістан, коли немає розумних очікувань щодо досягнення іншого результату», — зазначив він.

За словами Байдена, таким чином вивід військ «завершує найдовшу війну Америки». Він також закликав афганських лідерів об’єднатися та разом рухатися в майбутнє.