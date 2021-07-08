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Силовики, ЦВК та син Лукашенка. Кабмін показав список чиновників Білорусі, проти яких пропонує ввести санкції

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Кабінет міністрів оприлюднив перелік представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, проти яких пропонує запровадити санкції.

Про це повідомляється на сайті уряду.

До переліку потрапили 52 особи. Серед них:

Їм буде заборонений вʼїзд і транзит по території України, а їхні активи будуть заморожені. Надалі список уряд має передати на розгляд Ради національної безпеки і оборони, і якщо РНБО його підтримає, то документ підпише президент.