У Канаді через аномальну спеку загинули мільярди морських тварин
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Аномальна спека в Канаді призвела до загибелі мільярдів морських тварин, які живуть на скелястих берегах тихоокеанського узбережжя Британської Колумбії.
Про це пишуть The Guardian і Toronto Star.
На сотні кілометрів прибережної зони викинуло порожні мушлі мідій, равликів, молюсків і морських зірок, які фактично зварилися у занадто теплій воді на мілководді.
Біологи зафіксували в деяких місцях уздовж берега температуру в +50 °C. Зазвичай подібні морські тварини можуть витримати спеку до +30 °C.
Як повідомив морський біолог Університету Британської Колумбії Крістофер Харлі, також зафіксовані факти масової загибелі актиній, камʼяних риб та устриць. На відновлення популяції риб і тварин може піти більше двох років.
При цьому він зазначає, що регіон повинен поступово звикати до подібних хвиль спеки.
- Північна Європа, Канада і США протягом кількох тижнів потерпають від рекордних температур, що призводить до загибелі людей та до пожеж. У Канаді від спеки загинули понад 720 осіб.
- Дослідження World Weather Attribution говорять про те, що аномальна спека в Канаді та США — це результат змін клімату.