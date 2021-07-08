Kyodo: Олімпійські ігри у Токіо проведуть повністю без глядачів

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Matt Roberts / Stringer

Літні Олімпійські ігри у Токіо цього року повністю відбудуться без глядачів. Туди не пустять ані місцевих, ані гостей з-за кордону.

Про це пише японське інформаційне агентство Kyodo з посиланням на власні джерела.

Очікується, що остаточно рішення затвердять на зустрічі 8 липня між представниками місцевої влади Токіо, уряду Японії, організаційного комітету Олімпіади, а також Міжнародного олімпійського та паралімпійського комітетів.

Згідно з рішенням, столичні райони Токіо, Канагава, Тіба і Сайтама не прийматимуть глядачів на Олімпіаді. Перед цим у Токіо вирішили знову оголосити надзвичайний стан через коронавірус, а тому заборона відвідин Олімпіади стане ще одним кроком на шляху до зменшення поширення інфекції.

Також без глядачів проведуть і церемонії відкриття та закриття Олімпіади.