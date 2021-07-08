До кінця тижня синоптики прогнозують в Україні спеку і чисте небо

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Artur Aleksanian / Unsplash

До кінця тижня в Україні переважатиме спекотна погода. Опадів не передбачається — небо буде чистим.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

На півдні країни очікується ясна погода, температура вдень до понеділка включно +29...+32 °С, у понеділок мінлива хмарність, вітер слабкий до помірного. В Одесі температура повітря буде відчуватися на 1—2 градуси вище показань термометра. У Криму дощі припиняються й встановлюється спекотна суха погода до +30 °С.

Температура води біля курортів Чорного моря до +24 °С, біля курортів Азовського моря до +26,7 °С.

У східних областях України до понеділка сонячно та спекотно, до +33 °С. Північний, північно-східний вітер слабкий до помірного. Вологість повітря вдень невелика, тому спека переноситиметься досить легко.

У Маріуполі сонячно, температура повітря вдень +31 °С, вночі +21...+22 °С. Вітер північних напрямків до 4 м/сек. Температура води на морському узбережжі до +26 °С.

На заході країни тільки у понеділок може зʼявитися легка хмарність, в пʼятницю та вихідні — ясно, спекотно, вдень +28...+30 °С. Температура води в річці Тиса біля Чопа +21 °С.

У високогірʼї Карпат вдень +21...+23 °С, вночі до +14 °С. Є невелика ймовірність дощу у понеділок.

У Львові в пʼятницю ясно, у вихідні та понеділок мінлива хмарність, температура повітря вдень до +30 °С, вночі +19...+21 °С, вітер слабкий.

На півночі та в центрі країни жарко, +30...+32 °С вдень, +19...+22 °С вночі. Температура води у річці Дніпро біля Дніпра +23 °С, у Ворсклі біля Полтави +24 °С, у Десні біля Чернігова +26 °С.

У Києві денна температура повітря буде +31...+32 °С, вночі +19...+22 °С. У пʼятницю — ясно, у вихідні — хмарно з проясненнями. Вітер слабкий. Вода в Дніпрі прогріється до +25 °С. В ці дні не забуваємо про захист від спеки: одяг з натуральних тканин, сонцезахисні окуляри, головний убір.