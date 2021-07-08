Київ впроваджує інтелектуальну систему відеонагляду за трафіком — громадський транспорт має рухатись чітко за розкладом
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Shiyang Huang / Flickr
Київ впроваджує нову інтелектуальну транспортну систему відеонагляду, яка має організувати роботу міського транспорту таким чином, аби автобуси, маршрутки, тролейбуси чи трамваї рухалися чітко згідно з розкладом, а містяни могли знати конкретний час прибуття транспорту на зупинки.
Про це повідомив Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.
Департамент разом патрульною поліцією у Києві визначили ключові локації, де трафік найінтенсивніший. З них інтелектуальна система відеонагляду розпочне аналіз та розрахунок регуляції. На першому етапі у тестовому режимі камери аналізуватимуть:
- перехрестя бульвару Лесі Українки, вулиці Басейної, вулиці Мечникова та вулиці Льва Толстого;
- площу Перемоги та Європейську площу.
Загалом визначили 65 ключових магістралей та виїздів з міста, на яких має запрацювати інтелектуальна система відеоаналізу. Після аналізу трафіку та розрахунку транспортних моделей місто зможе збалансувати потоки машин та коригувати роботу світлофорів.
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