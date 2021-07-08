У ДБР запустили спеціальну форму, в якій будь-хто може анонімно повідомити про незаконно отримане майно посадовців

Новини

«Бабель»

У Державному бюро розслідувань відкрили спеціальну форму, у якій будь-хто зможе анонімно розповісти про незаконне майно посадовців або про те, що вартість придбаного ним майна була дуже сильно занижена.

Про це пише ДБР у Facebook.

«Державне бюро розслідувань є одним із найперших серед правоохоронних органів, що запустили окрему лінію для отримання повідомлень про наявність у посадових осіб необґрунтованих активів. Для покращення співпраці із заявниками щодо викриття таких фактів Бюро створило на сайті спеціальну форму для звернень», — розповіли у відомстві.

Там наголошують, що всю отриману інформацію ретельно перевірятимуть. Громадянам і ЗМІ радять звертатися через електронну форму, за спеціальним телефоном або поштою.