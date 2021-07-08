Sea Breeze 2021: у Чорне море йде американський транспортно-десантний корабель USNS Yuma

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U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet / Twitter

Транспортно-десантний корабель Військово-морського флоту США USNS Yuma прямує до Чорного моря. Про це Шостий флот повідомив у Twitter.

«USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит на північ — до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО», — йдеться в повідомленні.

USNS Yuma — експедиційний швидкохідний корабель класу Spearhead. На борту судна можуть перебувати понад 300 військових. Корабель може використовуватися для перекидання військ, вантажів і військової техніки та проведення гуманітарних рятувальних операцій.

Зазначимо, що в Чорному морі тривають військові навчання Sea Breeze. Окрім України та США, у них цього року беруть участь представники Туреччини, Грузії, Болгарії, Румунії, Греції, Італії, Франції, Великої Британії, Канади, Латвії, Молдови, Данії, Албанії, Пакистану, Швеції, Південної Кореї, Ізраїлю, Норвегії, Литви, Іспанії, Польщі, Естонії, Японії, Бразилії, Австралії, Марокко, Єгипту, Сенегалу, ОАЕ та Тунісу.

Загалом у навчаннях задіяно понад 5 тисяч військових і 32 кораблі, а також 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій. 5 липня стартувала основна фаза навчань.