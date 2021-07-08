На Гаїті знайшли підозрюваних у вбивстві президента. Чотирьох убили, а двох затримали
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images
На Гаїті знайшли підозрюваних у вбивстві президента Жовенеля Моїза. Під час затримання чотирьох із них убили.
Факт затримання підтвердив у своєму Twitter міністр зв’язку країни Франц Екзантус.
За його словами, правоохоронці знайшли підозрюваних близько шостої години вечора за місцевим часом. Їх затримали та повезли на допит.
Водночас в AFP повідомили, що під час затримання поліція вбила чотирьох підозрюваних. Ще двох затримали.
Посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд розповів, що вбивці президента були професійними кілерами. Вони замаскувалися під співробітників Управління боротьби з наркотиками США.
Виконувач обов’язків прем’єра Клод Жозеф оголосив на Гаїті воєнний стан і повідомив, що керуватиме країною.
«Будь ласка, зберігайте спокій, нехай влада виконує свою роботу. Ми не хочемо, щоб країна занурилася в хаос. Це дуже сумний день для нашої нації», — зазначив він.
- Уночі 7 липня 53-річний Жовенель Моїз був знайдений мертвим у своїй резиденції. Він помер від вогнепальних поранень. Також повідомлялося, що постраждала дружина президента. Вона нібито померла в лікарні від поранень, але посольство Гаїті в Домінікані заперечує цю інформацію.