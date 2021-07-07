Обвал будинку в Маямі: кількість загиблих зросла до 46 осіб
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / Florida Task Force 2 US&R
Під уламками зруйнованої багатоповерхівки в Маямі рятувальники знайшли вже 46 загиблих.
Про це повідомляє Reuters.
У середу рятувальники витягли ще 10 тіл з уламків будинку. Таким чином кількість загиблих досягла 46. При цьому 94 людини вважаються зниклими безвісти.
Зазначається, що пошуки постраждалих в результаті обвалу багатоповерхового будинку в Маямі продовжилися відразу ж після того, як відступив тропічний шторм Ельза. Мер Майамі Даніелла Левін Кава повідомила, що після знесення зруйнованої будівлі шукати людей стало легше.
Місцева влада заявляє, що не втрачає надії знайти тих, хто вижив. Попри це ніхто не був виявлений живим в руїнах з перших годин після обвалення будівлі.
- 24 червня біля Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, у будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- Завали будинку досі розбирають. Рятувальники знайшли тіла 24 загиблих, понад 120 людей досі вважаються зниклими безвісти. Через ураган «Ельза» рятувальникам довелося підірвати вцілілу частину будинку.