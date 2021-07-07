Естонія висилає російського дипломата у відповідь на затримання і депортацію свого консула з Росії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Законодавчих зборів Санкт-Петербурга
У звʼязку з висилкою з Росії естонського консула у Санкт-Петербурзі Марта Лятте, Естонія підготувала дзеркальну відповідь — з країни висилають представника російського посольства.
Про це повідомляє ERR.
«У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються», — повідомила виданню керівник відділу звʼязків з громадськістю МЗС Естонії Аарі Леммік.
Напередодні в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала консула Естонії Марта Лятте під час ніби то отримання секретних даних. МЗС Естонії назвав безпідставним затримання консула і засудив цей крок російської влади, назвавши справу проти Лятте сфабрикованою.
- Естонського консула в Санкт-Петербурзі Марта Лятте оголосили персоною нон грата, він має виїхати з Росії протягом 48 годин.