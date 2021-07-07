Уряд виділив кошти на придбання криголама для антарктичних експедицій

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Уряд виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій. Розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету було прийнято під час засідання Кабміну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Україна має намір купити океанографічний криголам, який дозволить українським вченим після тривалої перерви повернутися до досліджень океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, а в перспективі — працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці.

Обсяг виділених коштів не зазначають. Рішення уряду має затвердити Комітет Верховної Ради з питань бюджету, після чого можна буде купувати криголам.

Як передає «Суспільне», Україна завершила переговори з Великою Британією про купівлю криголама James Clark Ross. За словами директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого, судно дістанеться Україні за $5 млн, хоча початкова ціна сягала $10 млн. Окремо доведеться платити за доставку криголама і його дообладнання.

Міністерство освіти і науки України