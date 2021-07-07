Уряд виділив кошти на придбання криголама для антарктичних експедицій
- Автор:
- Костя Андрейковець
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ravas51 / Flickr
Уряд виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій. Розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету було прийнято під час засідання Кабміну.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
Україна має намір купити океанографічний криголам, який дозволить українським вченим після тривалої перерви повернутися до досліджень океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, а в перспективі — працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці.
Обсяг виділених коштів не зазначають. Рішення уряду має затвердити Комітет Верховної Ради з питань бюджету, після чого можна буде купувати криголам.
Як передає «Суспільне», Україна завершила переговори з Великою Британією про купівлю криголама James Clark Ross. За словами директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого, судно дістанеться Україні за $5 млн, хоча початкова ціна сягала $10 млн. Окремо доведеться платити за доставку криголама і його дообладнання.
- У листопаді 2019 року Кабмін виділяв на криголам 252 млн грн.
- В Україні з 2001 року немає власного судна для антарктичних експедицій. Свій криголам допоможе вирішити логістичні проблеми на станції «Академік Вернадський». Зараз для доставки експедицій і вантажів Україна щорічно фрахтує іноземні судна.